Зеленский пообщался с африканскими журналистами: о чем говорил президент

Украина уже имела партнерские отношения с Африкой и хочет их восстановить

Украина хочет построить партнерские отношения со странами Африканского континента. Сегодня, 15 ноября, президент Владимир Зеленский провел встречу с африканскими медиа и дал им интервью.

Об этом сообщили в Офисе ОП. На встрече присутствовали журналисты из Анголы, Ботсваны, Туниса, Республики Гвинея, Кении, Марокко, Нигерии, Сенегала, Южно-Африканской Республики, Замбии.

"Если мы говорим о стратегическом партнерстве между нами и любым государством Африки, это должно быть на взаимоуважении. Отношения должны основываться на уважении к территориальной целостности, суверенитете, уважении к твоему языку и традициям", – считает глава государства.

Зеленский отметил, что после победы в войне, которую начала россия, Украина готова инвестировать в страны Африки. Кроме того, на африканском континенте планируют открыть 10 посольство Украины, что является "важной политической и финансовой инвестицией в условиях войны".

В странах Африки даже сейчас очень мало знают об Украине несмотря на то, что во времена СССР государства тесно сотрудничали. В частности, наше государство внесло свой вклад в развитие инфраструктуры на континенте и программ образования, но после распада СССР россиия присвоила себе все эти заслуги.

Кроме того, из-за недостатка информации сейчас теряются шансы взаимовыгодного сотрудничества между африканскими странами и Украиной.

"У каждого государства есть какое-то сильное направление и есть направления, которые только начинают развиваться и дефицитны. Если мы развиты в сельском хозяйстве и можем быть гарантом, другом, стратегическим партнером африканских стран в этом направлении – мы хотим этого", – сказал украинский президент.

Владимир Зеленский также отметил, что визит лидеров африканских стран в Киев в июне 2023 года был очень важным шагом. В частности, нашу страну посетили представители ЮАР, Союза Коморских Островов, Сенегала, Замбии и Египта. Президент уверен, что после визита они лучше поняли, за что сегодня сражается Украина. Также он добавил, что готов посетить Африке с ответными визитами.

"Главная цель – чтобы мы все сделали максимум для достижения стабильности в мире и мире на территории нашего государства. И чтобы завершением этой войны поставить на место любого агрессора с колониальными амбициями", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия пытается налаживать отношения со странами Африки. Главу российского МИД высмеяли в сети за очередной визит на континент.