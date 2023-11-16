Десятки в месяц: Украина перешла на серийное производство "собственных "Шахедов", о каких именно БПЛА идет речь

В настоящее время именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны

Украина производит десятки так называемых украинских "Шахедов" в месяц. Они являются аналогами иранских беспилотников.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Деталями он поделился во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, пишет Forbes Ukraine.

"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", – сказал министр.

Камышин акцентировал на том, что именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны. По его мнению, в будущем именно эта отрасль должна стать ее главным сектором. Он добавил, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство. "Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям есть такой рост", – пояснил чиновник.

По словам министра, об интеграции бизнеса с "Укроборонпромом" речь не идет. Госзаводы ведь работают. Параллельно с этим инвесторы развивают частный сектор.

"Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно", - подчеркнул он. Министр привел пример того, как государство своим ресурсом помогает развиваться. По его словам, сервисный центр на госзаводе помогает частным небольшим дроновым компаниям.

Камышин рассказал, что "украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе".

Напомним, чтоУкраина начала серийное производство нового дрона-камикадзе. По словам гендиректора АО "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина, его уже заказывают ВСУ для своих операций.

О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было только на стадии испытания.

Ранее "Телеграф" писал, что в России сообщили об атаке новыми дронами.