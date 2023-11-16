Десятки на місяць: Україна перейшла на серійне виробництво "власних "Шахедів", про які саме БПЛА іде мова

Наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни

Україна виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць. Вони є аналогами іранських безпілотників.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Деталями він поділився під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації , пише Forbes Ukraine.

"Починаючи з того, що називають "українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", – сказав міністр.

Камишін акцентував на тому, що наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни. На його думку, в майбутньому саме ця галузь має стати її головним сектором. Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання", – пояснив урядовець.

За словами міністра, про інтеграцію бізнесу з "Укроборонпромом" не йдеться. Адже держзаводи працюють. Паралельно з цим інвестори розвивають приватний сектор.

"Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо", – підкреслив він. Міністр навів приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись. За його словами, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

Камишін розповів, що "український "Шахед" з’явився саме на державному заводі".

Нагадаємо, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе. За словами гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна, його вже замовляють ЗСУ для своїх операцій.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Раніше "Телеграф" писав, що в рф повідомили про атаку новими дронами.