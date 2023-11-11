Україна отримає передові безпілотники MQ-9 Reaper лише за $1 - ірландська волонтер

Ірландська волонтерка Кейт МакКенна, що працює у команді Благодійного Фонду "AMAT VICTORIA CURAM", у своєму фейсбуку анонсувала передачу Україні двох безпілотних літальних апаратів MQ-9 Reaper виробництва General Atomics. Це американська компанія, що займається проєктами в сфері ядерних технологій та оборонними замовленнями (від ядерного палива до БПЛА, авіаційних сенсорів, сучасної електроніки та лазерних технологій). Розвідувальний ударний комплекс складається з двох апаратів з запчастинами, програмним забезпеченням, зв’язком із супутниками тощо та передається за ціною $ 1 при реальній вартості в $ 64 млн. Наразі ведеться пошук 8 досвідчених операторів для MQ-9.

MQ-9 Reaper є однією з передових розробок американського військово-промислового комплексу. Перші випробування цього апарату відбулися 2001 року і з того часу ведуться постійні роботи з його вдосконалення. БПЛА може здійснювати польоти на відстань 1850 км (для наочності: це відстань від Києва до Уралу) на швидкості 453 км/годину. Літальний апарат є безпілотником четвертого покоління, який за багатьма показниками немає аналогів у світі.

Наразі в Польщі реалізується програма Reaper під керівництвом General Atomics. На першому етапі планується залучення до управління безпілотниками двох команд досвідчених фахівців, а також навчання українських пілотів.

З українського боку програму очолює Артем Петрощук — адвокат, громадський діяч та колишній директор з етики та комплаєнсу НАК "Нафтогаз України".

Очікується, що розвідувальний ударний комплекс MQ-9 Reaper з’явиться в українському небі найближчим часом, що стане неприємним сюрпризом для окупантів. Новий безпілотник не лише має високий рівень "живучості" і невразливості, а й дозволяє чітко відрізняти, скажімо, реальні аеродроми супротивника від майданчиків з муляжами, а також може точно визначати координати військових об’єктів, місць розташування техніки, укріплень ворога та вражати їх.