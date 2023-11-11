Украина получит передовые беспилотники MQ-9 Reaper всего за $1 — ирландский волонтер

Ирландская волонтер Кейт МакКенна, работающая в команде Благотворительного Фонда "AMAT VICTORIA CURAM", в своем фейсбуке анонсировала передачу Украине двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper производства General Atomics. Это американская компания, занимающаяся проектами в сфере ядерных технологий и оборонными заказами (от ядерного топлива до БПЛА, авиационных сенсоров, современной электроники и лазерных технологий). Разведывательный ударный комплекс состоит из двух аппаратов с запчастями, программным обеспечением, связью со спутниками и т.д. и передается по цене $1 при реальной стоимости в $64 млн. В настоящее время ведется поиск 8 опытных операторов для MQ-9.

MQ-9 Reaper является одной из передовых разработок американского военно-промышленного комплекса. Первые испытания этого аппарата прошли в 2001 году и с тех пор ведутся постоянные работы по его усовершенствованию. БПЛА может совершать полеты на расстояние 1850 км (для наглядности: это расстояние от Киева до Урала) на скорости 453 км/час. Летательный аппарат является беспилотником четвертого поколения, которому по многим показателям нет аналогов в мире.

В настоящее время в Польше реализуется программа Reaper под руководством General Atomics. На первом этапе планируется привлечение к управлению беспилотниками двух команд опытных специалистов, а также обучение украинских пилотов.

С украинской стороны программу возглавляет Артем Петрощук – адвокат, общественный деятель и бывший директор по этике и комплаенсу НАК "Нефтегаз Украины".

Ожидается, что разведывательный ударный комплекс MQ-9 Reaper появится в украинском небе в ближайшее время, что станет неприятным сюрпризом для оккупантов. Новый беспилотник не только имеет высокий уровень "живучести" и неуязвимости, но и позволяет четко отличать, скажем, реальные аэродромы противника от площадок с муляжами, а также точно определять координаты военных объектов, местоположений техники, укреплений врага и поражать их.