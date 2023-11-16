Это впервые: в рф сообщили об атаке новыми дронами

Пострадавших в результате падения дронов нет

Российские СМИ сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые применили испанские БПЛА Columba. Новый беспилотник со взрывчаткой нашел перед входом на свой земельный участок житель Смоленска.

Согласно данным росСМИ, в соседнем лесу полиция нашла аналогичный БПЛА. Об этом сообщает в четверг, 16 ноября, телеграм-канал Shot.

По данным издания, 50-летний россиянин, в одиннадцатом часу утра отправляясь на работу, обнаружил беспилотник перед воротами своего дома. Он сразу вызвал полицию. В результате российские эксперты якобы выяснили, что это БПЛА испанского происхождения — Columba. Он нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмма.

РосСМИ утверждают, что Украина впервые в атаке задействовала "испанский" БПЛА Columba.

Позже в 200 м от места обнаружения первого БПЛА полицейские нашли второй дрон — аналогичный. В результате его падения также никто не пострадал.

БПЛА Columba: что известно

Такие беспилотники производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки. ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии ООО "НПП Спайтек" в Одессе. Дальность полёта — 120 км, может нести до 7 кг нагрузки.

Технические характеристики БПЛА:

· длина — 0,84 метра;

· размах крыльев — 2 метра;

· максимальный взлетный вес — 10 килограммов;

· крейсерская скорость полета — 110 км/ч;

· максимальная скорость полета — 140 км/ч;

· максимальная дальность полета — 25 км;

· максимальная высота полета — 4000 метров;

· тип авиадвигателя: электрический.

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