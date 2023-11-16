"Слуга народу" готує Дубінському неприємний сюрприз

Нардеп є фігурантом кількох справ

Народний депутат Олександр Дубінський невдовзі може втратити посаду заступника та члена Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Наразі він перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді.

"В найближчий час "Слуга народу" внесе постанову в Раду про відкликання депутата Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики", — написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 13 листопада Служба безпеки України оголосила чинному народному депутату підозру у державній зраді. СБУ не назвала ім’я нардепа, але, за інформацією "Телеграфа", йшлося про Олександра Дубінського. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

У СБУ зазначили, що основне завдання цієї організації полягало у розхитуванні суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від військової розвідки Росії. За даними правоохоронців, фінансування мережі сягало понад 10 млн. американських доларів.

Як повідомляв "Телеграф", це третя справа, фігурантом якої є Дубінський. Перша стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.