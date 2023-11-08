Коррупция при государственных закупках на государственных энергетических предприятиях непосредственно влияет на тариф для конечного потребителя, — Кучеренко

Нардеп уверен, что коррупционная составляющая влияет на конечные платежки, получаемые потребителем.

В Украине на многих государственных предприятиях сферы энергетики, которые подчиняются министру Герману Галущенко, злоупотребления с государственными закупками. Такое мнение в эфире Ukraine World News высказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко, комментируя информацию о злоупотреблениях при закупках на государственной шахте "Мирноградуголь"

"Я совершенно не удивлен, что в каком-то Мирноградугле на государственной шахте в полтора-два раза завышают закупки. Посмотрите, сколько скандалов вокруг Энергоатома, посмотрите сколько скандалов вокруг других государственных предприятий, та же Центрэнерго государственная компания и здесь больше вопрос к правоохранителям… Почему эти государственные шахты, которые надо дотировать из бюджета вечно убыточные, голые, босые, но там на Мерседесах руководство и их дети разъезжаются, то простите я понимаю, что там правоохранители в этой цепи. К сожалению, такая картина, которая не изменилась даже за полтора года войны, это я так констатирую и это моя оценка", — заявил Кучеренко.

Нардеп Кучеренеко уверен, что коррупционная составляющая влияет на конечные платежки, получаемые потребителем.

"Коррупционная составляющая, которая присутствует в Энергоатоме, а в Центрэнерго на закупке угля, или того же мазута на этих же шахтах, все это увеличивает себестоимость, потому что чем дороже они покупают эти компоненты, тем больше цена товара и тем больше потом на рынке, тем больше мы с вами платим и все это, безусловно, ложится, в том числе, на тариф", — утверждает нардеп.

Напомним, ранее государственную шахту "Мирноградуголь", подчиненную министерству энергетики и министру Герману Галущенко, поймали на систематической закупке товаров и услуг по завышенным ценам.