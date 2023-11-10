Антимонопольний комітет з 2020 року не може розглянути скаргу на змову за участі фірми нардепа ОПЗЖ - блогер

Чиновники Антимонопольного комітету України ніяк не розглянуть змову на торгах, у яких 3 роки тому брали участь компанії з орбіти нардепа ОПЗЖ Віталія Борта. Йдеться про тендер за участі компаній ТОВ "ЗТС Груп" (42406672) та ТОВ "ДС Пром Груп" (39810010).

Після його проведення "ДС Пром Груп" заробила ще 11,5 млрд грн, ремонтуючи дороги у Черкаській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Донецькій та інших областях, пише політолог Володимир Сонюк в блозі на сайті "Цензор.НЕТ".

Він зазначає, що директором і бенефіціаром ТОВ "ЗТС Груп" є Андрій Вікторович Щербань – зять Борта, чоловік його доньки – Яни Борт-Щербань. ТОВ "ДС Пром Груп" записана на Дмитра Мусієнка з Охтирки, який може бути підставною особою, пише блогер. До 2017 року співвласниками компанії були помічник Борта Дмитро Притула та фонд "Ю.Ді.Джи" (40114225), власницею якого є дружина нардепа Ольга Борт. Встановлено, що обидві компанії засвітилися щонайменше в одній змові на тендерних закупівлях на Кіровоградщині, де у заявках використовували ідентичні шаблони документів, подали однакові гарантійні листи, які не вимагалися документацією, одночасно завантажували документи на сайт, подавали скарги тощо.

"Компанія "ЗТС" тут була "підсадним" спарринг-партнером для "ДС Пром Груп". Адже не подала банківської гарантії, а асфальтний завод і лабораторію мала намір орендувати у "конкурента" – іншої фірми Борта", — нагадує автор.

Ще в 2020 році активісти виступили зі скаргами на адресу компаній Борта, проте АМКУ досі не надала відповіді, чи мало місце зловживання. Підозрілі тендери стали для "ДС Пром Груп" звичайною практикою.

"За змову з метою таємної передачі в оренду тимчасово ввезеної на територію України техніки було відкрито кримінальну справу проти представництва азербайджанської компанії Azvirt – одного з партнерів "ДС Пром Груп", — йдеться в блозі.

Відсутність реакції з боку регулятора призвела до того, що "ДС Пром груп" встигла виграти торгів на понад 11,5 млрд грн, зокрема на дороги в Кіровоградщині (1,5 млрд грн), на Київщині (понад 600 млн), Чернігівщині (майже 480 млн).

"Якщо тендерну змову на кіровоградському тендері не розглядали роками, то от скаргу самого "ДС Пром груп" в квітні 2023 — розглянули майже миттєво. Та ще й дали можливість компанії виправити критичні помилки у тендерній заявці, практично "за вуха" протягнувши її до перемоги", — пише автор.

З огляду на проросійський бекграунд Борта, дивним виглядає, що його компанія продовжує заробляти гроші для відбудови держави.

"Змова трирічної давнини так і лежить в стінах АМКУ нерозслідуваною, а її учасник продовжує заробляти гроші на ремонті доріг", — резюмує Володимир Сонюк.