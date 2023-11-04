"Люди втомилися": Зеленський прокоментував гучну статтю Залужного про ситуацію на фронті та сказав, що допоможе Україні

Глава держави каже, що на початку вторгнення Україна була у набагато гіршій ситуації

Президент України Володимир Зеленський каже, що не згоден із висновками статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у статті у The Economist про те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

Як розповів він під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, яка перебуває з візитом у Києві, Україна була і в набагато складнішому становищі.

За його словами, він чув за ці роки багато заяв, у тому числі й від лідерів інших країн, про те, що Україна не зможе вистояти проти росії, що настав час йти на переговори і погоджуватися на територіальні поступки.

"Сьогодні люди втомилися. Усі втомлюються, всі люди незалежно від свого статусу, і це зрозуміло", — сказав Зеленський.

При цьому глава держави наголосив, що це не патова ситуація. Однак він додав, що росія зберігає перевагу в небі, що сильно ускладнює наступальні операції та змушує Україну більше думати про те, як зберегти своїх бійців.

Зеленський додав, що ситуація може змінитись, коли Україна отримає літаки F-16, але також може забезпечити захист від загроз з повітря, якщо отримає достатню кількість ППО, щоб використати її на фронті.

"Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати про те, щоб опустити руки. Тому що, скажіть мені, а яка альтернатива?… Віддати їм частину держави, але це буде лише початок. Він (кремль, — ред) цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт", — додав президент.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті в журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла в глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не вважає своїх втрат.

Заступник Офісу президента Ігор Жовква після цього заявив, що військовим не варто публічно розповідати про те, що відбувається на фронті, оскільки це викликає неоднозначну реакцію у міжнародних партнерів та полегшує роботу агресору.

Після цього "Телеграф" поговорив з експертами про що говорить ця стаття та про те, що може допомогти змінити ситуацію на полі бою.