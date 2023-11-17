Ми у халепі? Що означає для України новий тимчасовий бюджет США

Ще один тимчасовий бюджет не містить пункту про допомогу Києву

У США знову не змогли закласти гроші для України у тимчасовий бюджет. Так, президент США Джо Байден підписав документ про тимчасове фінансування американського уряду, щоб уникнути шатдауну. Допомогу Україні конгресмени в закон не заклали.

Хороша новина у тому, що бюджет — лише тимчасовий і надія на виділення грошей Україні лишається, погана — треба чекати на гроші як мінімум до кінця січня наступного року в умовах, коли в країні війна і потреби армії не чекають. "Телеграф" пояснює, що означає ця подія для Києва і чи прийшов час панікувати.

Чому "побилися" за цей бюджет

Законодавці у США не дійшли згоди щодо постійного бюджету на фінансовий рік, який вже почався з 1 жовтня. Тому, аби уникнути шатдауну, там вже вдруге ухвалюють тимчасовий бюджет — він покликаний виділити мінімальні кошти, достатні для продовження роботи уряду. Таким чином до 19 січня буде продовжено фінансування пріоритетних напрямів, наприклад, будівництва в оборонних інтересах, виплат ветеранам, транспорту, житла та Міненерго.

Прохання Байдена до Конгресу про допомогу в безпеці включало 60 мільярдів доларів для України – близько половини мало піти на поповнення військових запасів США, а також приблизно 14 мільярдів доларів виділялося для Ізраїлю. Однак лідер республіканців Чак Шумер сказав, що Сенат повернеться до обговорення з Дня подяки (23 листопада). Республіканці заявили, що закон про безпеку без грошей на кордоні з Мексикою зустріне їх опір. Зазначимо, що республіканці сперечаються щодо підвищення стандартів для отримання притулку в США.

Для довідки: Конгрес схвалив 113 мільярдів доларів для України з початку вторгнення в лютому 2022 року. Ці кошти можуть бути вичерпані протягом кількох місяців.

Що це може означати для України

Виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк написала, що тепер вже очевидно, що допомога для України буде проголосована в США не раніше ніж 19 січня 2024 року. Якщо взагалі вона буде проголосована.

"Джонсон прив'язав підтримку для України та Ізраїлю до фінансування стіни на кордоні з Мексикою та зменшення фінансування податкової адміністрації США. Для Байдена голосування такого пакету є політичним суїцидом, адже лише погіршує його шанси переобратися на ще один строк. Ми з вами у великій халепі", — резюмувала Каленюк.

Дарія Каленюк зазначає, що без підтримки США розсипеться економіка, а захисники не матимуть зброї

Каленюк додала, що без прямої підтримки з США наша економіка розсиплеться, як картковий будинок. Без військового фінансування з США, наші захисники на фронті не матимуть зброї аби воювати. Постачання обладнання за останні два місяці зменшилися і без цього саплементала будуть танути на очах.

Оптимісти все ж сподіваються на виділення допомоги, так, Хакім Джеффріс, який очолює демократів у Палаті представників, сказав MSNBC, що найвірогідніший шлях — це те, щоб Сенат продовжував виконувати свою двопартійну роботу та знаходив спільну мову.

Посол України у США Оксана Маркарова пише, що підписання Тимчасової бюджетної резолюції (ТБС) — це не "зрада".

"Наша допомога на відміну від першої ТБС, не була частиною цієї ТБС від початку обговорення. Більш того обидві партії розуміють, що Україні потрібне фінансування на рік, а не на 2-3 місяці, щоб ефективно планувати свою оборону і також не бути частиною складного бюджетного процесу США в передвиборчий рік, який точно буде ще складнішим. Наш пакет активно обговорюється зараз в обох палатах. Позиція України і наших друзів: потрібна вся допомога (безпекова, пряма бюджетна, відбудова, енергетична і гуманітарна), і потрібна "вчора", але точно якомога швидше", — пише Маркарова.

Маркарова додала, що це якомога швидше може бути після повернення Конгресу до роботи після Дня подяки в кінці листопада — грудні. Але застерегла, що найбільш гарячі дискусії точаться навколо прямої бюджетної допомоги, гуманітарної, а також навколо питання політики та коштів для південного кордону США — питання, яке не має стосунку до України, але яке прив’язане до пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Південно-Тихоокеанської допомоги.

Песимісти стверджують, що допомога Україні не буде схвалена протягом місяця, а може й більшого відтинку часу. Як пише Bloomberg, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня. А тимчасом речниця Пентагона заявила, що США почали обмежувати потік військової допомоги.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакета допомоги разом із прикордонною політикою, за яку вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона з Дня подяки.

Що радує, впливові прихильники України в Конгресі заявили, що залишаються впевненими в більшій допомозі США. Голова Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що "немає шансів", що допомога не буде схвалена.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника із національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.