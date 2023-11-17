Мы в беде? Что означает для Украины новый временный бюджет США

Еще один временный бюджет не содержит пункта помощи Киеву

В США снова не смогли заложить деньги для Украины во временный бюджет. Так, президент США Джо Байден подписал документ о временном финансировании американского правительства во избежание шатдауна. Помощь Украине конгрессмены в закон не заложили.

Хорошая новость в том, что бюджет — лишь временный и надежда на выделение денег Украине остается, плохая — надо ждать денег как минимум до конца января следующего года в условиях, когда в стране война и нужды армии не ждут. "Телеграф" объясняет, что означает это событие для Киева и пришло ли время паниковать.

Почему "подрались" за этот бюджет

Законодатели в США не пришли к согласию относительно постоянного бюджета на финансовый год, который уже начался с 1 октября. Поэтому во избежание шатдауна там уже второй раз принимают временный бюджет — он призван выделить минимальные средства, достаточные для продолжения работы правительства. Таким образом, до 19 января будет продолжено финансирование приоритетных направлений, например, строительства в оборонных интересах, выплат ветеранам, транспорту, жилью и Минэнерго.

Просьба Байдена к Конгрессу о помощи в безопасности включала 60 миллиардов долларов для Украины – около половины должно было пойти на пополнение военных запасов США, а также около 14 миллиардов долларов выделялось для Израиля. Однако лидер республиканцев Чак Шумер сказал, что Сенат вернется к обсуждению Дня благодарения (23 ноября). Республиканцы заявили, что закон о безопасности без денег на границе с Мексикой встретит их сопротивление. Отметим, что республиканцы спорят о повышении стандартов для получения убежища в США.

Конгресс одобрил 113 миллиардов долларов для Украины с начала вторжения в феврале 2022 года. Эти средства могут быть исчерпаны в течение нескольких месяцев.

Что это может означать для Украины

Исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк написала, что теперь уже очевидно, что помощь для Украины будет проголосована в США не ранее 19 января 2024 года. Если вообще оно будет проголосовано.

"Джонсон привязал поддержку для Украины и Израиля к финансированию стены на границе с Мексикой и уменьшению финансирования налоговой администрации США. Для Байдена голосование такого пакета является политическим суицидом, ведь только ухудшает его шансы переизбраться на еще один срок. Мы с вами в большой беде ", — резюмировала Каленюк.

Дарья Каленюк отмечает, что без поддержки США рассыпается экономика, а защитники без оружия.

Каленюк добавила, что без прямой поддержки из США наша экономика рассыплется как карточный дом. Без военного финансирования из США, у наших защитников на фронте нет оружия, чтобы воевать. Снабжение оборудования за последние два месяца уменьшилось и без этого саплементала будут таять на глазах.

Оптимисты все же надеются на выделение помощи, так, Хаким Джеффрис, возглавляющий демократов в Палате представителей, сказал MSNBC, что самый вероятный путь – это то, чтобы Сенат продолжал выполнять свою двухпартийную работу и находил общий язык.

Посол Украины в США Оксана Маркарова пишет, что подписание Временной бюджетной резолюции (ТБС) — это не "измена".

"Наша помощь в отличие от первой ТБС, не была частью этой ТБС с начала обсуждения. Более того, обе партии понимают, что Украине нужно финансирование на год, а не на 2-3 месяца, чтобы эффективно планировать свою оборону и также не быть частью сложного бюджетного процесса США в предвыборный год, который будет еще сложнее. Наш пакет активно обсуждается сейчас в обеих палатах.Позиция Украины и наших друзей: нужна вся помощь (безопасная, прямая бюджетная, восстановление, энергетическая и гуманитарная), и нужна "вчера", но точно как можно скорее", — пишет Маркарова.

Маркарова добавила, что это как можно скорее может быть после возвращения Конгресса к работе после Дня благодарения в конце ноября — декабре. Но предостерегла, что наиболее горячие дискуссии идут вокруг прямой бюджетной помощи, гуманитарной, а также вопроса политики и средств для южной границы США — вопроса, не имеющего отношения к Украине, но привязанного к пакету помощи Украине, Израилю и Южно-Тихоокеанской помощи.

Пессимисты утверждают, что помощь Украине не будет одобрена в течение месяца, а может и больше времени. Как пишет Bloomberg, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря. А между тем пресс-секретарь Пентагона заявила, что США начали ограничивать поток военной помощи.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи вместе с пограничной политикой, за которую они смогут проголосовать по возвращении в Вашингтон со Дня благодарения.

Что радует, влиятельные сторонники Украины в Конгрессе заявили, что остаются уверенными в большей помощи США. Глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКолл заявил, что "нет шансов", что помощь не будет одобрена.

Ранее Телеграф писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.