Пока без денег для Украины: Байден подписал временный бюджет во избежание шатдауна

Помощь нашему государству будет рассматриваться отдельно

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание прекращения работы правительства. Документ не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Об этом сообщил Белый дом. Информация появилась на официальном сайте в пятницу, 17 ноября.

Сенат США окончательно одобрил этот пакет вечером 15 ноября. За него проголосовали примерно за 48 часов до крайнего срока перед возможной остановкой правительства, в полночь пятницы. Теперь финансирование приоритетных сфер, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики будет продлено до 19 января. Все, что не входит в этот список, будет финансироваться до 2 февраля.

Подписав этот документ, Джо Байден перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет на следующий год.

Следует отметить, что законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающий помощь Израилю и Украине.

По словам лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера, цитируемого CNN, объединенный пакет законопроектов, который будет включать помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с выделением финансовой помощи Украине. По его мнению, рассмотрение этого вопроса может состояться в декабре.

Справка:

Шшатдаун — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большей части государственных структур в этом случае работают не по полной мощи, поскольку нет бюджета.

Ранее Телеграф писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.