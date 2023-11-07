Помощь США для Украины: республиканцы выдвинули новое требование

Сенаторы хотят привязать деньги для Украины к усилению миграционной политики

В верхней палате Конгресса США группа республиканцев требует внести изменения во внутреннюю миграционную политику в обмен на согласование помощи для Украины и Израиля.

О новом условии республиканцев во вторник, 6 ноября, сообщает издание The Wall Street Journal. Оно не уточняет, как много сенаторов выдвигают такое требование, но привело имена по крайней мере трех из них.

Отмечается, что группа сенаторов-республиканцев предлагает усложнить мигрантам подачу просьб о предоставлении убежища в США, а также усложнить его получение. В частности, сенатор-республиканец Джон Тун подчеркнул, что подобные нововведения являются вопросом национальной безопасности.

Издание напоминает, что за последние два года количество нелегальных пересечений границы США достигло рекордного уровня. При этом поток мигрантов из таких стран, как Венесуэла, обычно не отправлявших в США большое количество мигрантов, привел к тому, что многие из них по прибытии в страну нуждались в жилье.

На инициативу сенаторов-республиканцев уже начали реагировать сенаторы-демократы. По словам сенатора Дика Дурбина, такая инициатива — плохая отправная точка для любых переговоров по запросу Белого дома. Он также считает, что план республиканцев навредит усилиям оказания помощи украинским беженцам.

В свою очередь спикер Белого дома Анжело Фернандес Эрнандес заявил, что администрация президента Байдена не согласна со многими положениями инициативы республиканцев, но открыта для дискуссий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США начали посылать меньшие пакеты военной помощи Украине. Причиной тому стала ситуация в Конгрессе вокруг дальнейшей поддержки Киева.