Допомога США для України: республіканці висунули нову вимогу

Сенатори хочуть пов'язати гроші для України із посиленням міграційної політики

У верхній палаті Конгресу США група республіканців вимагає внести зміни у внутрішню міграційну політику в обмін на погодження допомоги для України та Ізраїлю.

Про нову умову республіканців у вівторок, 6 листопада, повідомляє видання The Wall Street Journal. Воно не уточнює, як багато сенаторів висуває таку вимогу, але навело імена принаймні трьох з них.

Зазначається, що група сенаторів-республіканців пропонує ускладнити подання мігрантами прохань про надання притулку в США, а також ускладнити виграш справи. Зокрема, сенатор-республіканець Джон Тун наголосив, що такі нововведення є питанням національної безпеки.

Видання нагадує, що за останні два роки кількість нелегальних перетинів кордону США досягла рекордного рівня. При цьому потік мігрантів з таких країн, як Венесуела, які зазвичай не відправляли до США велику кількість мігрантів, призвів до того, що багато хто з них після прибуття в країну потребував житла.

На ініціативу сенаторів-республіканців вже почали реагувати сенатори-демократи. За словами сенатора Діка Дурбіна, така ініціатива — погана відправна точка для будь-яких переговорів щодо запиту Білого дому. Він також вважає, що план республіканців нашкодить зусиллям надання допомоги українським біженцям.

У свою чергу спікер Білого дому Анжело Фернандес Ернандес заявив, що адміністрація президента Байдена не згодна з багатьма положеннями ініціативи республіканців, але відкрита для дискусій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні. Причиною цього стала ситуація у Конгресі навколо подальшої підтримки Києва.