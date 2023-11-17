Поки без грошей для України: Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Допомога нашій державі буде розглядатися окремо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден підписав законопроект про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду. Документ не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.

Про це повідомив Білий дім. Інформація з’явилась на офіційному сайті в п’ятнице, 17 листопада.

Сенат США остаточно схвалив цей пакет ввечері в середу, 15 листопада. За нього проголосували приблизно за 48 годин до крайнього терміну перед можливою зупинкою роботи уряду. опівночі п'ятниці. Тепер фінансування для пріоритетних сфер, включаючи військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики буде продовжено до 19 січня. Все, що не входить до цього списку, фінансуватиметься до 2 лютого.

Підписавши цей документ, Джо Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет на наступний рік.

Слід зазначити, що законопроект про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

За словами лідера сенатської більшості, демократа Чака Шумера, якого цитує CNN, об'єднаний пакет законопроектів, який включатиме допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

В свою чергу конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із виділенням фінансової допомоги Україні. На його думку, розгляд цього питання може відбутися у грудні.

Довідка:

Шшатдаун — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалено новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у разі працюють над повну потужність, оскільки немає бюджету.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника із національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.