Польские журналисты издали книгу о неизвестных подробностях первых дней войны

В первые дни полномасштабного вторжения прогнозы западных разведок давали Киеву недолго, такие же настроения распространялись среди политического истеблишмента Штатов. И самым большим скептиком относительно шансов Украины удержаться был советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Да, именно это имя назвал польский журналист Збигнев Парафянович, выпустивший популярную сейчас в Польше книгу с названием Polska na wojnie ("Польша на войне"), описывающую начало полномасштабного вторжения.

Отрывки из книги цитирует издание "Тексты". Так, Парафянович пишет, что американцы были убеждены, что Киев упадет в течение трех дней и были готовы эвакуировать 40 тыс. человек, предположительно, кроме собственных граждан, также всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Джейк Салливан был наиболее скептически настроен по поводу шансов Украины и спорил об этом с Якубом Кумохом (секретарем польского президента), который был убежден, что Украина победит.

Джейк Салливан

Позже по тем же причинам США неохотно оказывали дополнительную помощь в виде тяжелого вооружения. Вашингтон согласился предоставить танки после встречи Байдена и Дуды, на чем Варшава настаивала как можно быстрее (партия Т72 последовала вскоре после этого, проложив путь), но они все еще посылали неоднозначные сигналы по передаче истребителей. Варшава хотела, чтобы США присоединились к этому процессу, поскольку ей нужны были союзнические усилия, чтобы защитить Польшу от возможного российского возмездия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о признании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что тот в начале полномасштабного вторжения россии предлагал президенту Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Украины. От эвакуации в безопасное место Зеленский отказался. Он предпочел оставаться в своей стране вместе со своим народом в столь тяжелое время.