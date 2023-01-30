"Не принял мое предложение": Джонсон рассказал о поступке Зеленского в начале вторжения рф

Зеленский отказывался от любых предложений покинуть страну и уехать в более безопасное место

В самом начале полномасштабного вторжения россии в нашу страну премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал президенту Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Украины

В телефонном разговоре Зеленский был очень спокоен, но в то же время объяснил тяжелую ситуацию в своей стране. Об этом Джонсон сказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

"Зеленский очень, очень спокоен". "Но, — говорит он мне, — вы знаете, они (россияне — ред.) атакуют повсюду", — вспомнил Джонсон.

От эвакуации в более безопасное место Владимир Зеленский отказался. Он предпочел оставаться в своей стране вместе со своим народом в столь тяжелое время.

"Он не принимал мое предложение. Он героически остался там, где был", — добавил Джонсон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первые дни полномасштабного вторжения Владимир Зеленский получал предложение об эвакуации и от официальных лиц США и Европы. Однако президент понимал, что его бегство из страны только деморализует украинский народ и в конечном итоге это приведет к свержению правительства.