"Я не пытаюсь держаться за власть": СМИ узнали, что Зеленский говорил Западу в первые дни вторжения

Газета The Washington Post воспроизвела события на Банковой после начала вторжения

В День независимости Украины, которой совпадает с первым полугодием полномасштабного российского вторжения, американская газета The Washington Post опубликовала большой материал, в котором подробно описала события первых дней войны, воспроизведя их хронологию. Главной сенсацией текста стало то, что до сих пор не всплывало в СМИ – президент Владимир Зеленский готов был отдать власть, если бы это остановило россиян. При этом капитулировать он не собирался.

Издание со слов секретаря СНБО Алексея Данилова и советника главы ОП Алексея Арестовича подробно описало первую встречу руководства страны в бункере на Банковой через несколько часов после начала вторжения. Данилов рассказал, как сообщил Зеленскому, что западные партнеры дают Украине почти нулевые почеты на успех. "Мы не получим большой поддержки в первые дни, потому что они будут смотреть, как мы способны защитить страну. Возможно, они не хотят, чтобы в руки россиян попало большое количество оружия", — пересказал он свои же слова.

Данилов также сообщил президенту, что тот является одной из ключевых мишеней россиян. На что тот ответил упорной просьбой не раздражать его такими предупреждениями.

Предложения эвакуироваться поступали президенту Украины и от официальных лиц США и Европы. Зеленский понимал, что его бегство деморализует страну и приведет к свержению правительства. "Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, что я уйду, и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду сейчас. Я пришел в политику не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну ", — цитирует WP слова украинского президента.

Оно также приводит опасения Зеленского относительно западных партнеров, которые, по его мнению, были не против того, чтобы конфликт закончился как можно скорее, а его администрация фактически сдалась россии. "Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто бы верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера российской федерации — его власти, его философии, того, как он рекламировал мощь российской армии А так [думали], при всем уважении к украинцам: не справятся, добьют через два-три дня, может, через пять, и тогда все кончится», — приводит издание слова главы государства.

Зеленский начал требовать внимания и помощи Украине. Так, во время одного из видеозвонков к европейским лидерам он сказал: "Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым". По данным издания, у некоторых это вызвало слезы.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, после этого Зеленский начал рассылать западным официальным лицам фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов. Такие сообщения, по его словам, получили, в частности, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и члены конгресса. "Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать по ночам. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", — поделился Ермак. С этого началось украинское сопротивление и помощь западных партнеров.

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Как сообщал "Телеграф", слухи о своем побеге из Киева Зеленский тогда опроверг, записав ролик возле Дома с химерами на Банковой. Вместе с ним в кадре были премьер-министр Денис Шмигаль, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. "Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", — подписал ролик президент.