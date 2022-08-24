"Я не намагаюся триматися за владу": ЗМІ дізналися, що Зеленський говорив Заходу у перші дні вторгнення

Газета The Washington Post відтворила події на Банковій після початку вторгнення

У День незалежності України, якій збігається з першим півріччям повномасштабного російського вторгнення, американська газета The Washington Post опублікувала великий матеріал, в якому детально описала події перших днів війни, відтворивши їхню хронологію. Головною сенсацією тексту стало те, що досі не спливало у ЗМІ – президент Володимир Зеленський готовий був віддати владу, якщо би це зупинило росіян. При цьому капітулювати він не збирався.

Видання зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова і радника голови ОП Олексія Арестовича детально описало першу зустріч керівництва країни у бункері на Банковій через кілька годин після початку вторгнення. Данілов розповів, як повідомив Зеленському, що західні партнери дають Україні майже нульові шани на успіх. "Ми не отримаємо великої підтримки в перші дні, тому що вони дивитимуться, як ми здатні захистити країну. Можливо, вони не хочуть, щоб у руки росіян потрапила велика кількість зброї", — переказав він свої ж слова.

Данілов також повідомив президенту, що він є однією з ключових мішеней росіян. На що той відповів наполегливим проханням не дратувати його такими попередженнями.

Пропозиції евакуюватись надходили президенту України і від офіційних осіб США та Європи. Натомість Зеленський розумів, що його втеча деморалізує країну і приведе до повалення уряду. "Я не намагаюся утримати владу. Якщо питання у тому, що я піду, і це зупинить кровопролиття, то я лише за. Я піду зараз. Я прийшов у політику не для цього, і я піду, коли ви скажете, якщо це зупинить війну", — цитує WP слова українського президента.

Воно також наводить побоювання Зеленського щодо західних партнерів, які, на його думку, були не проти, щоби конфлікт закінчився якомога швидше, а його адміністрація фактично здалась росії. "Зі всіх, хто мені дзвонив, не було жодного, хто вірив, що ми виживемо. Не тому, що не вірили в Україну, а через цю демонізацію лідера російської федерації — його владу, його філософію, те, як він рекламував міць російської армії. А так [думали], за всієї поваги до українців: не впораютья, доб'ють через два-три дні, може, через п'ять, і тоді все скінчиться", — наводить видання слова голови держави.

Натомість Зеленський почав вимагати уваги та допомоги Україні. Так під час одного з відеодзвінків до європейських лідерів він сказав: "Можливо, це останній раз, коли ви бачите мене живим". За даними видання, у деяких це викликало сльози.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, після цього Зеленський почав розсилати західним офіційним особам фотографії убитих українських дітей та зруйнованих будинків. Такі повідомлення, за його словами, отримали зокрема радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід та члени конгресу. "Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати ночами. Дев'яносто відсотків людей, які їх отримали, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше", — поділився Єрмак. З цього почався український спротив і допомога західних партнерів.

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Як повідомляв "Телеграф", чутки про свою втечу з Києва Зеленський тоді спростував, записавши ролик біля Будинку з химерами на Банковій. Разом з ним у кадрі були прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова ОП Андрій Єрмак так його радник Михайло Подоляк. "Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", — підписав ролик президент.