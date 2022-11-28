Прогнозы по войне в Украине не сбылись: в США начали проверки в разведке и Минобороны

Начать проверки поручили с Белого дома, однако ведомства занимались этим самостоятельно

Неправильная оценка возможностей российских и украинских сил в начале вторжения поставила в тупик разведки всего мира, включая и специалистов в США.

Как сообщает The Daily Beast, теперь в разведывательных ведомствах продолжаются проверки, с целью понять, почему там считали, что россии удастся захватить Киев в первые дни войны.

Отмечается, что хотя в США и были точны в оценке вероятности того, что вторжение начнется, однако после этого стало понятно, что остальные прогнозы оказались в корне неверными.

"Я уверен, что разведывательное сообщество занимается серьезной проверкой этого", — заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джеффри Прайс.

Вместе с тем эксперт в области ядерной войны и беспилотных вооружений Хью Гастерсон подчеркнул, что ту же ошибку совершила и российская разведка. Также он вспомнил о том, что в подобную ситуацию попадал и СССР в 1979 году перед вторжением в Афганистан и США во время борьбы с повстанцами в Ираке.

По мнению экспертов главный промах в оценке ситуации в Украине можно объяснить тем, что после терактов в США 11 сентября 2001 года разведки стран мира акцентировали свое внимание на поиске и ликвидации террористической угрозы, а не на столкновения крупными государствами.

Как сообщалось ранее, нардепы Верховной Рады предложили внести изменения в госбюджет на текущий год и увеличить расходы на оборону.