В Раде предлагают увеличить расходы на оборону и уже придумали, где взять деньги

Нардепы хотят тратить больше на оборону, а не на восстановление

На фоне изменений в законодательстве, которые могут привести к проблемам с обеспечением ВСУ оружием и боеприпасами, в Верховной Раде решили внести изменения в госбюджет Украины на 2022 год и увеличить расходы на оборону.

Так, в понедельник, 28 ноября, в ВР был зарегистрирован законопроект №8233, которым предлагается изменить целевое назначение средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Суть законопроекта заключается в изменении характера расходов. Так, если сейчас средства можно тратить на восстановление жилья, инфраструктуры, различные компенсации, покупку товаров и услуг мирного назначения, предлагаемая редакция документа ограничивает все расходы фонда исключительно на оборонные нужды и согласовываются с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Изменение в целевом назначении фонда нардеп объясняет ростом военных расходов, которые в текущем году превзошли все расходы государства, которые планировались в бюджете на 2022 год ещё до российского вторжения.

"Если мы не хотим еще больше печатать гривну, имеющиеся доходы от национализации мы должны тратить только на оборону, а не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги", — резюмирует народный депутат.

Сам Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, куда должны пойти средства от национализации, был создан в октябре.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на военные нужды летом бюджет тратил порядка 130 млрд грн., а послевоенное восстановление Украины оценивается в сотни миллиардов долларов.