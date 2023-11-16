Вторгнення росії: стало відомо, хто в США найменше вірив в Україну

Польські журналісти видали книжку про невідомі подробиці перших днів війни

У перші дні повномасштабного вторгнення прогнози західних розвідок давали Києву недовго, такі ж настрої поширювалися серед політичного істеблішменту Штатів. І найбільшим скептиком щодо шансів України втриматися був радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Так, саме це ім'я назвав польський журналіст Збігнєв Парафянович, який випустив популярну зараз у Польщі книжку із назвою Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка описує початок повномасштабного вторгнення.

Уривки з книги цитує видання "Тексти". Так, Парафянович пише, що американці були переконані, що Київ впаде протягом трьох днів, і були готові евакуювати 40 тис. осіб, імовірно, крім власних громадян, також всю українську політичну еліту та істеблішмент. Джейк Салліван був найбільш скептично налаштований щодо шансів України й сперечався про це з Якубом Кумохом (секретарем польського президента), який був переконаний, що Україна переможе.

Джейк Салліван

Пізніше, з тих же причин, США неохоче надавали додаткову допомогу у вигляді важкого озброєння. Вашингтон погодився надати танки після зустрічі Байдена і Дуди, на чому Варшава наполягала якнайшвидше (партія Т72 надійшла незабаром після цього, проклавши шлях), але вони все ще надсилали неоднозначні сигнали щодо передачі винищувачів. Варшава хотіла, щоб США долучилися до цього процесу, оскільки їй потрібні були союзницькі зусилля, щоб захистити Польщу від можливої російської відплати.

Раніше "Телеграф" розповідав про зізнання прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що той на початку повномасштабного вторгнення росії пропонував президенту Володимиру Зеленському евакуюватися з України. Від евакуації до безпечнішого місця Зеленський відмовився. Він вважав за краще залишатися у своїй країні разом зі своїм народом у такий важкий час.