Утримаємо Авдіївку? Ексглава зовнішньої розвідки оцінив ситуацію для ЗСУ

Росіяни хочуть захопити Авдіївку заради хоч якоїсь уже перемоги

Росіяни не припиняють обстрілювати Авдіївку, сподіваючись оточити місто і взяти в кліщі. Але захоплення міста не матиме для росіян жодного військово-тактичного значення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж. Він вважає, що, попри безперервні обстріли, ЗСУ має шанси зберегти контроль над містом.

Українські військові зараз створили опорний пункт на Авдіївському коксохімічному заводі, по якому росіяни цілодобово стрілють з усілякого озброєння. Це місце перетворюється на другу "Азовсталь", вважає Микола Маломуж. Для росіян Авдіївка не має особливого тактичного значення, скоріше це просто символічний та політичний інтерес.

"Показати, що саме вони мають ініціативу. Мовляв, ЗСУ не зуміли взяти жодне місто за час літнього контрнаступу, а росіяни змогли в рамках осінньо-зимової кампанії. І заради цього символу окупанти зараз спалюють величезні резерви. І це, як у випадку з Бахмутом, наше основне завдання в районі Авдіївки. "Перемолити" більше сил і засобів противника. Добивати професійні частини, що залишилися", — пояснює генерал.

Він зазначив, що спершу окупанти направили до району Авдіївки три бригади, а коли їхні сили закінчувалися, то ще стільки ж. Окрім цього, росіяни залучили ПВК, у тому числі й "вагнерівців", які діють під егідою міноборони.

"Але спочатку в бій кидають практично не підготовлених новобранців. Те ж "гарматне м’ясо", якого російські правителі та командири ніколи не шкодували. А потім, буквально по трупах, йдуть більш підготовлені бійці. Методично продавлюючи нашу оборону під прикриттям валу вогню. І зазнаючи колосальних втрат. Менш ніж за місяць штурмів росіяни там фактично угробили п’ять бригад живої сили, сотні танків, БТР та БМП", — розповів Микола Маломуж.

Але, попри посилену атаку супротивника, у ЗСУ є всі ресурси, щоб утримати Авдіївку, вважає генерал. Українським воїнам слід ударити з флангів по кліщах, що змикаються навколо міста, тим самим не дати противнику оточити місто.

Навіть якщо окупантам і вдасться захопити Авдіївку, це ніяк не вплине на хід війни.

"Це (захоплення Авдіївки — ред.) не така велика втрата, не переломний момент на фронті. Але навіщо давати путіну і роспропаганді привід трубити про свої "перемоги"? Підбадьорюючи російське суспільство, починаючи з новою силою тиснути на зарубіжну спільноту, політиків. Розповідаючи про те, що перспектив деокупувати свої території в України немає, швидше — ще щось втратити.Тому, мовляв, давайте домовлятися. Принаймні — про припинення вогню. Звичайно, на умовах рф. До того ж втрата Авдіївки стане ударом по морально-психологічному стану українського суспільства, наших воїнів. Особливо враховуючи, яке потужне інформаційне забезпечення цьому надасть країна-агресор", — зазначає екскерівник зовнішньої розвідки.

Докладніше про те, що відбувається на фронті і які плани у росіян читайте у нашому матеріалі: "Авдіївка, Бахмут та південний фронт: генерал Маломуж пояснив плани путіна та дії ЗСУ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни на фронті застосували заборонену зброю. Випадки зафіксовані одразу на двох напрямках.