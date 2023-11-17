Ворог не припиняє штурми та спроби оточити місто: що зараз відбувається в Авдіївці та околицях (карта)

Українські військові утримують позиції

Ситуація на Авдіївському напрямку продовжує загострюватися. Останнім часом ворог не припиняє спроби провести штурм промзони міста.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, загалом на напрямку зараз "дуже гаряче".

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, кілька днів поспіль намагається штурмувати промзону, кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", — зазначив чиновник.

При цьому Барабаш додав, що противник не має жодних успіхів, незважаючи на те, що окупанти не припиняють тиснути. За словами міського голови, у самому місті вночі було більш-менш спокійно, хоч на позиціях бої тривали.

Ситуація у Авдіївці. Карта DeepState

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що ворог не залишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів на схід від Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак", — зазначили військові.

Раніше Телеграф писав про те, що на Заході озвучили нові дані про втрати росіян.