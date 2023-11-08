"Загроза оточення існує": експерти оцінили ситуацію біля Авдіївки

Днями росіяни вже фактично взяли під контроль трасу, яка поєднує Авдіївку з "великою землею"

Росіяни несуть під Авдіївкою величезні втрати, але за останні кілька тижнів ситуація для нас змінилася на гірший бік. Ворог накопичив велику кількість зброї та людей, тепер окупанти намагаються оточити Авдіївку з південного та північного флангів, відрізавши українські сили від ресурсів.

"Вони планували не в лоб штурмувати, а саме оточити, щоб унеможливити постачання всього, що необхідно в Авдіївці. Ми розуміємо, що там є оперативні склади, туди потрібно постійно підвозити воду, їжу, забирати поранених. Все, що необхідно, щоб підживлювати військо, щоб воно могло вести бойові дії. Там же немає магазинів. Тому вони намагаються перерізати постачання, вогнем контролювати ці шляхи. Таким чином вони намагаються знекровити наші війська", — розповів військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".

Окупантам вдалося зосередити на Авдіївському напрямі близько 40 тисяч військовослужбовців. Вони тиснуть з боку Веселого та Красногорівки з півночі, і з боку Водяного та Досвідченого з півдня, намагаючись взяти Авдіївку у оточення.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, днями росіяни вже фактично взяли під контроль трасу, яка об’єднує Авдіївку з великою землею. Сьогодні відстань між "кліщами" – лише сім кілометрів. Якщо окупантам вдасться окупувати Орлівку на півночі та села Тоненьке та Північне на півдні, ситуація для української армії буде вкрай важкою.

Ситуація в районі Авдіївки на карті deepstate

"Шанси залежать від ресурсів українських сил оборони. Якщо у нас будуть снаряди, то всі їхні шанси перетворюватимуться на купу м’яса, яке українська артилерія змішуватиме із землею. Якщо ресурсів не вистачатиме, ситуація буде складною, наші військові будуть проводити маневрену оборону, у тому числі відходити на захід від Авдіївки", – пояснив Селезньов.

При цьому, за словами аналітиків, військового сенсу в захопленні Авдіївки для росіян немає, це обумовлено скоріше політичними, аніж військовими мотивами. При цьому у спробах зайняти місто ворог буквально "стачує" свої сили.

"Загроза оточення Авдіївки існує. Але ми розуміємо, що у нас працює аеророзвідка, військова розвідка, ми знаємо, які підрозділи проти нас там зосереджені. Ми навіть знаємо прізвища командирів, які там беруть участь. У нас є їхні психологічні портрети, щоб ми знали, чого від них чекати. Якщо виникне ймовірність, що у них вистачить сил та засобів для оточення, то ми або додамо туди певний резерв, або йтимемо, бо в оточенні ніхто людей не залишить", – резюмував Гетьман.

Раніше Телеграф писав, що Сили оборони України, ймовірно, перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області. Такого висновку на підставі аналізу російських даних дійшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW).