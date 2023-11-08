У росії триває "парад пожеж": що палає цього разу, подробиці та відео

Прокуратура Бурятії заявила про початок перевірки

У росії тривають серйозні пожежі, а Бурятія взагалі палає другий день поспіль — у ніч проти 7 листопада в Улан-Уде спалахнув торговий центр "Гвоздь", а тепер сталася пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний". Вогонь охопив 500 квадратних метрыв, його вже локалізували.

"Поширення вогню зупинено, п’ять стволів на гасінні та одна ланка газодимозахисної служби. Постраждалих немає", — написав глава республіки Бурятія Олексій Циденов у своєму Telegram-каналі.

У мережі публікують відео потужної пожежі. Як коментує один із "операторів", "один поверх точно згорів".

Вогонь охопив будинок 100 на 150 метрів. Вогонь ліквідували із залученням 16 осіб та 16 одиниць техніки. Прокуратура Бурятії заявила про початок перевірки через пожежу на гірничо-збагачувальному комбінаті.

Довідково: гірничо-збагачувальний комбінат "Озерний" розташований на родовищі поліметалевих руд в Єрівнинському районі Бурятії. Там займаються переробкою свинцево-цинкових руд із подальшим виробництвом цинкового та свинцево-срібного концентратів.

Раніше "Телеграф" розповідав про велику пожежу в Москві, під час якої постраждав популярний серед місцевих готель. А 31 жовтня в окупованому Донецьку після серії вибухів сталася пожежа. Полум’я було настільки сильним, що його було видно з різних куточків міста.