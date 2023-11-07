Навіть дах упав: у росії масштабна пожежа охопила десятки тисяч квадратів (видовищні фото і відео)

До гасіння залучили щонайменше 32 одиниці техніки

В росії продовжуються серйозні пожежі. Не встиг у Краснодарському краї відпалати завод, як у Бурятії стикнулися з новим епізодом вогняної стихії. У ніч на 7 листопада в Улан-Уде загорівся місцевий торговельний центр "Гвоздь". Масштаби пожежі вражають – остаточні цифри говорять про понад 22 тисячі квадратних метрів, охоплених вогнем.

Деталі повідомляють росЗМІ. Про постраждалих чи загиблих інформації немає. Відомо лише, що із будівлі вдалося самостійно евакуюватися шістьом особам. Тим не менш, російські медіа стверджують, що така серйозна пожежа обійшлася без жертв.

Початково вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів площі, особливо дісталося верхнім поверхам будівлі. За кілька годин палання дах торговельного центру просів і обвалився, а масштаби загоряння збільшилися.

Таку подію було важко пропустити

Зарево від пожежі було видно за кілометри, адже дим разом із стовпами вогню підіймався високо в небо.

Пожежу було видно з різних частин міста

Вогонь бушував кілька годин

Зазначимо, що локалізувати вогонь місцевим рятувальникам вдалося лише під ранок. Через пожежу постраждали не лише десятки магазинів та розважальних закладів, а й центр спеціальної підготовки росіян "Патріот", тату-салон та, що найцікавіше, — мировий суд Октябрського району Улан-Уде.

Улан-Уде на карті росії

Деякі джерела стверджують, що у ТЦ "Гвоздь" здавна знали про проблеми із технікою пожежної безпеки. Наразі ж про причини загоряння не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав про крупну пожежу в Москві, під час якої постраждав популярний серед місцевих готель.

Також ми писали про загоряння в окупованому Донецьку. Попередньо, вогонь спалахнув через приліт по залізничній станції, де знаходився потяг із паливом для окупантів.