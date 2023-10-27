У москві палає готель, людей намагаються врятувати (відео)

Пожежі надано перший ранг

У москві сталася пожежа в готелі "Узкое" в Ясеневі. З вікон будівлі виходить густий чорний дим, а люди з балконів кричать про допомогу. Декого вже вдалося вивести у безпечне місце.

Про це повідомляє Telegram-канал "SHOT", посилаючись на власні джерела. Наголошується, що персонал почав евакуювати гостей. Тим часом на місце прямують екстрені служби.

"З готелю, що горить, у москві вдалося врятувати 8 людей. Ще одна людина просить допомоги на балконі. Евакуація людей триває", — йдеться в повідомленні.

На цей час відомо, що 20 гостей та співробітників готелю "Вузьке" спустили автодрабиною. Рятувальники тим часом намагаються дістатися двох людей, які заблоковані на третьому поверсі готелю, де знаходиться епіцентр. Осередок займання попередньо на третьому поверсі.

У паблику "360tv", посилаючись на інформацію МНС рф, пишуть, що займання вже було ліквідовано. На місці багато машин швидкої допомоги та рятувальників. Одна людина знаходиться на балконі та не може вийти. Про постраждалих зараз інформації немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 жовтня в Москві сталася пожежа в котельні ТЕЦ-16 на вулиці Хорошівській. За даними деяких пабліків, біля будівлі в результаті обвалився дах.