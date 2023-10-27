В москве пылает гостиница, людей пытаются спасти (видео)

Пожару присвоен первый ранг

В москве произошел пожар в гостинице "Узкое" в Ясенево. Из окон здания выходит густой черный дым и люди с балконов кричат о помощи. Некоторых уже удалось вывести в безопасное место.

Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что персонал начал эвакуировать гостей. К месту тем временем направляются экстренные службы.

"Из горящей гостиницы в москве удалось спасти 8 человек. Ещё один человек просит помощи на балконе. Эвакуация людей продолжается", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что 20 гостей и сотрудников гостиницы "Узкое" спустили по автолестнице. Спасатели тем временем пытаются добраться до двух человек, которые заблокированы на третьем этаже отеля, где находится эпицентр. Очаг возгорания, предварительно, на третьем этаже.

В паблике "360tv", ссылаясь на информацию МЧС рф, пишут, что возгорание уже было ликвидировано. На месте много машин скорой помощи и спасателей. Один человек находится на балконе и не может выйти. О пострадавших в настоящий момент информации нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 октября в москве случился пожар в котельной ТЭЦ-16 по улице Хорошевской. По данным некоторых пабликов, у здания в результате обвалилась крыша.