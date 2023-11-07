Даже крыша упала: в рф масштабный пожар охватил десятки тысяч квадратов (зрелищные фото и видео)

К тушению привлекли по меньшей мере 32 единицы техники.

В россии продолжаются серьезные пожары. Не успел в Краснодарском крае выгореть завод, как в Бурятии столкнулись с новым эпизодом огненной стихии. В ночь на 7 ноября в Улан-Удэ загорелся местный торговый центр "Гвоздь". Масштабы пожара впечатляют – окончательные цифры говорят о более чем 22 тысячах квадратных метров, охваченных огнем.

Детали сообщают росСМИ. О пострадавших или погибших нет информации. Известно лишь, что из здания удалось самостоятельно эвакуироваться шестерым. Тем не менее, российские медиа утверждают, что столь серьезный пожар обошелся без жертв.

Изначально огонь охватил около 10 тысяч квадратных метров площади, особенно досталось верхним этажам здания. За несколько часов пылания крыша торгового центра просела и обрушилась, а масштабы возгорания увеличились.

Такое событие было сложно пропустить

Зарево от пожара было видно за километры, ведь дым вместе со столбами огня поднимался высоко в небо.

Пожар был виден из разных частей города

Огонь бушевал несколько часов

Отметим, что локализовать огонь местным спасателям удалось только к утру. Из-за пожара пострадали не только десятки магазинов и развлекательных заведений, но и центр специальной подготовки россиян "Патриот", тату-салон и, что самое интересное, — мировой суд Октябрьского района Улан-Удэ.

Улан-Удэ на карте России

Некоторые источники утверждают, что в ТЦ "Гвоздь" давно знали о проблемах с техникой пожарной безопасности. Пока же о причинах возгорания не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о крупном пожаре в Москве, во время которого пострадал популярная среди местных гостиниц.

Также мы писали о возгорании в оккупированном Донецке. Предварительно, огонь вспыхнул из-за прилета по железнодорожной станции, где находился поезд с топливом для оккупантов.