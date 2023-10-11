Причина епічна: в Аргентині чоловік влаштував масштабну лісову пожежу (відео катастрофи)

Проводиться евакуація

В Аргентині спалахнули масштабні лісові пожежі. Їхньою причиною став чоловік, який готував каву на багатті і не встежив за вогнем. Поширенню полум’я сприяє посуха, що стоїть у регіоні, та вітряна погода.

Про це повідомляє місцеве видання C5N. Полум’я блискавично поширюється у лісах провінції Кордова, охоплюючи дедалі нові території.

Сотні пожежних за допомогою літаків, вертольотів та наземної спецтехніки намагаються приборкати вогонь. Пожежа наближається до населених пунктів, проводять евакуацію місцевих жителів. Під загрозою опинився також туристичний центр Аргентини Вілья-Карлос-Пас.

"Вже два місяці стоїть посуха. Постійні пориви вітру, у нас 37 градусів", — розповіла журналістка Софія Перес, додавши, що люди вискакують зі своїх будинків лише з тим, що можуть забрати в руках і швидко евакуюються.

За попередніми даними, пожежа спалахнула через недбалість 27-річного аргентинця Улісеса Педро Харате. Як встановили місцеві журналісти, близько 11-ї ранку ночі 10 жовтня хлопець вирішив зварити собі каву і для цього розпалив багаття в лісі (що заборонено законом), проте вогонь вийшов з-під контролю. Полум’я миттєво поширилося, чому сприяла посуха та вітер. Наразі Харате заарештовано за звинуваченням у підпалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що минулого літа на Гаваях вирував один із найбільших лісових пожеж в історії США. Вогонь, який швидко поширювався через сильний вітер, охопив Великі Гаваї та Мауї, а історичне місто Лахайна перетворилося на руїни, що димляться. Загинули десятки людей.