Причина эпична: в Аргентине мужчина устроил масштабный лесной пожар (видео катастрофы)

Проводится эвакуация

В Аргентине вспыхнули масштабные лесные пожары. Их причиной стал мужчина, который готовил кофе на костре и не уследил за огнем. Распространению пламени способствует засуха, которая стоит в регионе, и ветреная погода.

Об этом сообщает местное издание C5N. Пламя молниеносно распространяется в лесах провинции Кордова, охватывая все новые и новые территории.

Сотни пожарных с помощью самолетов, вертолетов и наземной спецтехники пытаются укротить огонь. Пожар приближается к населенным пунктам, проводится эвакуация местных жителей. Под угрозой оказался также туристический центр Аргентины Вилья-Карлос-Пасс.

"Уже два месяца стоит засуха. Постоянные порывы ветра, у нас 37 градусов", — рассказала журналистка София Перес, добавив, что люди выскакивают из своих домов только с тем, что могут унести в руках и спешно эвакуируются.

По предварительным данным, пожар разгорелся из-за халатности 27-летнего аргентинца Улисеса Педро Харате. Как установили местные журналисты, около 11 утра ночи 10 октября парень решил сварить себе кофе и для этого разжег костер в лесу (что запрещено законом), однако огонь вышел из-под контроля. Пламя моментально распространилось, чему способствовала засуха и ветер. На данный момент Харате арестован по обвинению в поджоге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прошлым летом на Гавайях бушевал один из крупнейших лесных пожаров в истории США. Огонь, который быстро распространялся из-за сильного ветра, охватил Большие Гавайи и Мауи, а исторический город Лахайна превратился в дымящиеся руины. Погибли десятки людей.