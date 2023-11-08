В россии продолжается "парад пожаров": что пылает на этот раз, подробности и видео

Прокуратура Бурятии заявила о начале проверки

В россии продолжаются серьезные пожары, а Бурятия вообще пылает второй день подряд — в ночь на 7 ноября в Улан-Удэ загорелся торговый центр "Гвоздь", а теперь произошел пожар на горно-обогатительном комбинате "Озерный". Огонь охватил 500 квадратных метров, его уже локализовали.

"Распространение огня остановлено, пять стволов на тушении и одно звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет", — написал глава республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

В сети публикуют видео мощного пожара. Как комментирует один из "операторов", "один этаж точно сгорел".

Огонь охватил здание 100 на 150 метров. Огонь ликвидировали с привлечением 16 человек и 16 единиц техники. Прокуратура Бурятии заявила о начале проверки в связи с пожаром на горно-обогатительном комбинате.

Для справки: горно-обогатительный комбинат "Озерный" находится на месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Там занимаются переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.

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