Украину накроют дожди и даже снег, самая "противная" погода будет в 5 областях: прогноз до конца недели

В ближайшее время будет всего один день без осадков

В этом году стоит такая теплая осень, что в Киеве распустилась сирень, но все же, дожди и постепенное снижение температур все чаще накрывают страну. Значительные осадки ожидаются в некоторых областях 8 ноября.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Синоптик Наталья Диденко более детально рассказала о погоде на 8 ноября.

"В среду в Украине погода изменится! К нам придет циклон, еще и притянет с собой атмосферные фронты … 8 ноября в большинстве областей пройдут дожди, а иногда даже сильные. Облачность увеличится, будет мокро, сонливо и серо … Единственная часть, куда осадки не дойдут – юго-восток, Крым, Запорожье, Донетчина. Температура воздуха завтра ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около +7 +12 градусов … в Карпатах возможен мокрый снег! На востоке станет холоднее только на Харьковщине, а на Донетчине и Луганщине будет тепло, +12 +16 градусов. Самой теплой предполагается погода в южной части, +16 +20, в Крыму и на юге Одесщины +20 +22 градуса", — прогнозирует синоптик.

Как предупредили в Укргидрометцентре, самые сильные дожди 8 ноября пройдут в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Там объявлен I уровень опасности, желтый.

В четверг, 9 ноября, дожди вероятны повсюду, кроме западного региона, но они будут незначительными. Столбики термометров ночью покажут +2 +11 градусов (в Крыму до +13), днем прогнозируется 8-14 градусов тепла.

Карта погоды на 9 ноября

Пятница, 10 ноября, по всей стране пройдет без осадков, будет облачно с прояснениями. Ночью — +1 — +7 градусов, днем прогнозируется 7-14 градусов выше нуля.

В субботу, 11 ноября, всю страну снова накроют дожди. Ночью ожидается 2-12 градусов со знаком "плюс", днем — 6-15 градусов тепла.

Карта погоды на 11 ноября

Дождливым будет и воскресенье, 12 ноября. В ночное время ожидается +3 +10 градусов, днем столбики термометров будут показывать 4-14 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 12 ноября

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какой будет предстоящая зима. По ее словам, в целом она будет довольно теплой, но арктический воздух периодически будет приносить морозы.