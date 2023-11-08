Україну накриють дощі та навіть сніг, найнеприємніша погода буде в 5 областях: прогноз до кінця тижня

Найближчим часом буде лише один день без опадів

Цього року стоїть така тепла осінь, що у Києві розпустився бузок, але все ж таки, дощі та поступове зниження температур все частіше накривають країну. Значні опади очікуються у деяких областях 8 листопада.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. Синоптик Наталія Діденко детальніше розповіла про погоду на 8 листопада.

"У середу в Україні погода зміниться! До нас прийде циклон, ще й притягне з собою атмосферні фронти … Тому 8-го листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Хмарність збільшиться, буде мокро, сонливо і сіро … Єдина частина, куди опади не дійдуть — південний схід, Крим, Запоріжжя, Донеччина. Температура повітря завтра відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7 +12 градусів. Через похолодання у Карпатах можливий мокрий сніг! На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12 +16 градусів. Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20 +22 градуси", — прогнозує синоптик.

Як попередили в Укргідрометцентрі, найсильніші дощі 8 листопада пройдуть у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Там оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У четвер, 9 листопада, дощі ймовірні всюди, крім західного регіону, але вони будуть незначними. Стовпчики термометрів вночі покажуть +2 +11 градусів (у Криму до +13), вдень прогнозується 8-14 градусів тепла.

Карта погоди на 9 листопада

П’ятниця, 10 листопада, по всій країні пройде без опадів, буде хмарно із проясненнями. Вночі — +1 — +7 градусів, вдень прогнозується 7-14 градусів вище за нуль.

У суботу, 11 листопада, усю країну знову накриють дощі. Вночі очікується 2-12 градусів зі знаком "плюс", вдень — 6-15 градусів тепла.

Карта погоди на 11 листопада

Дощовою буде і неділя, 12 листопада. У нічний час очікується +3 +10 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 4-14 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 12 листопада

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якою буде майбутня зима. За її словами, загалом вона буде досить теплою, але арктичне повітря періодично приноситиме морози.