Просить не лише Байден: Пентагон вимагає від Конгресу США терміново виділити гроші Україні

США повинні надати підтримку ЗСУ

Виділення додаткового фінансування Україні та Ізраїлю є дуже важливим для національної безпеки США. На цьому наполягають у Пентагоні.

Як заявила заступник представника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, Конгресу слід якнайшвидше прийняти запит президента Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми закликаємо Конгрес прийняти наш запит на додаткове фінансування... Також потрібно виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон", — сказала вона.

У Пентагоні переконані, що виділення цих коштів є інвестицією у військово-промислову сферу США. Крім того, такий крок дасть змогу поповнити запаси озброєнь Пентагону, виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги, заявила Сінгх.

Представниця оборонного відомства наполягає на тому, що для підтримки України потрібно набагато більше коштів, і Конгрес не повинен тягнути із цим питанням.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Байден передав Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів. Частина цієї суми має піти на допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тим часом у США зробили ще один крок до того, щоб не надавати допомоги Україні.