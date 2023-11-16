У США зробили ще один крок до бюджету без допомоги Україні та Ізраїлю

Проект закону підтримали 87 сенаторів

Сенат США схвалив законопроект, що дозволяє уникнути зупинення роботи уряду (шатдауну) без витрат на допомогу Ізраїлю та Україні. Наразі документ відправили на затвердження президента США Джо Байдена, який раніше обіцяв підписати його.

Як пише The Washington Post, цей крок лише за кілька днів до останнього терміну (17 листопада) профінансує федеральний уряд США на січень та лютий. Приблизно 20% федерального уряду фінансуватимуться до 19 січня, а решта 80 — до 2 лютого.

Проект закону підтримали 87 сенаторів, проти проголосували 11. Річний бюджет Конгрес США поки що не схвалив.

Нагадаємо, після того, як палата представників США схвалила законопроект про фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", у Білому домі заявили, що у разі схвалення Сенатом, то Байден підпише його. При цьому в адміністрації Байдена наголосили, що Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включаючи фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів та інші важливі пріоритети, які мають підтримку обох партій.

Як повідомляв "Телеграф", радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою. Тому Конгрес США має якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні.