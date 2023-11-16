В США сделали еще один шаг к бюджету без помощи Украине и Израилю

Проект закона поддержали 87 сенаторов

Сенат США одобрил законопроект, позволяющий избежать остановки работы правительства (шатдауна) без расходов на помощь Израилю и Украине. Теперь документ отправили на утверждение президента США Джо Байдена, который ранее обещал подписать его.

Как пишет The Washington Post, этот шаг всего за несколько дней до крайнего срока (17 ноября) профинансирует федеральное правительство США на январь и февраль. Примерно 20% федерального правительства будут финансироваться до 19 января, а остальные 80 — до 2 февраля.

Проект закона поддержали 87 сенаторов, против проголосовали 11. Годовой бюджет Конгресс США пока не одобрил.

Напомним, после того, как палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства во избежание "шатдауна", в Белом доме заявили, что в случае одобрения Сенатом, то Байден подпишет его. При этом в администрации Байдена подчеркнули, что Конгресс также должен рассмотреть неотложные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, имеющие поддержку обеих партий.

Как сообщал "Телеграф", советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя. Поэтому Конгресс США должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине.