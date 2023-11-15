В россии обвинили США в причастности к подрывам на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2"

В США назвали своей целью прекращение проекта "Арктик СПГ 2" на Гыданском полуострове. Уже введены новые санкции, но в россии этому не обрадовались.

Об намерениях США заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, передают росСМИ. В россии считают это угрозой.

"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2". Работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами) заключается в закручивании гаек и это критически важно. Наша цель — задушить его", — сказал Джеффри Пайатт.

В МИД россии отреагировали на заявление американца. Глава ведомства мария захарова заявила, что это якобы указывает на причастность США к подрывам "Северных потоков 1 и 2". По ее словам, подрывам предшествовали "точно такие же заявления" президента США и представителей госдепартамента США о том, что эти проекты следует уничтожить. Поэтому слова Джеффри Пайатт в россии расценили как" угрозу в адрес очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере".

За этими угрозами якобы стоит то, что США не могут добиться преимуществ в конкурентной среде, поэтому Вашингтон уничтожает те проекты, которые этому препятствуют.

"Они пошли путем запугивания и реализации своих угроз, других вариантов оценить это нет. Это системный подход представителей официального Вашингтона к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры в энергетической сфере", — заявила захарова, передают "РИА Новости".

Что такое "Арктик СПГ 2"

Арктик СПГ 2 — это проект российской компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (россия). Он было основан в 2014 году и является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после "Ямал СПГ".

В планах годовое производство 19,8 млн тонн сжиженного природного газа и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата. Общая мощность трех очередей составит 19,8 млн тонн (более 27 млрд кубометров) газа. Сейчас завершено строительство только первой очереди, остальные будут вводить в эксплуатацию поэтапно с 2023 года.

Это первые санкции, которые были введены против "Арктик СПГ 2".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии проблемы с ядерными силами. В ГУР считают, что это не только последствия мировых санкций.