Последствия санкций и не только: в ГУР рассказали о больших неудачах россии с ядерными силами

В ядерной сфере рф постигают сплошные неудачи

В то время как президент россии владимир путин регулярно пугает мир ядерным ударом, в рф состоялись неудачные испытания ракет "ярс" и "булава" — носителей ядерного оружия. Они прошли 1 ноября и 25 октября. Есть у страны-агрессора и другие проблемы со стратегическими ядерными силами.

Как сообщает Главное управление разведки Украины,1 ноября рф провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Она является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил россии.

"Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (архангельская обл.) по цели на полигоне "Кура" (камчатка) осуществил боевой расчет 33 ракетной армии ракетных войск стратегического назначения с рф. По данным ГУР МО Украины, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора россии 25 октября 2023 года", — рассказали подробности в ГУР.

Кроме этого, также неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "борей" баллистической ракеты РСМ-56 "булава". Она в очередной раз показала свою ненадежность.

В ГУР добавили, что москва также имеет серьезные проблемы с тяжелой МБР РС-28 "сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил рф. Ее в россии создают с 2009 года. Согласно первоначальным планам, она должна была быть принята на вооружение еще 5 лет назад – в 2018-м, но дату постоянно переносили.

"В конце концов, "сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года. По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "воевода" созданная ей на замену ракета "сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "сармат" – недоработанная, несовершенная, сырая ракета", — пояснили в украинской разведке.

Не может россия преодолеть и сложности в попытках усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. В рамках частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С россияне могут ежегодно обрабатывать всего 1-2 самолета. Запланированные на 2023 год поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 перенесены на более поздний срок, поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

"Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора рф — прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против москвы за развязанную ею войну против Украины, а также несостоятельности научно-технической и промышленной баз террористической россии — изготовить необходимые компоненты на замену импортным", — резюмировали в ГУР.

А тем временем в США посчитали количество жертв в случае теоретического ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу. Прогнозы гипотетические, но красноречивые.