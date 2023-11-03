Быть жертвой или перейти "красные" линии: политолог объяснил, как Западу избежать ядерного удара рф

Нужны радикальные действия, ведь мир уже находится в состоянии глобальной войны, считает Виталий Кулик

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist, в которой он пояснял, как Украина может выиграть войну против россии, вызвала немалый резонанс. Среди прочего, она в очередной раз дала понять, что Запад медлит с предоставлением необходимой помощи. Символично, что вышла она на фоне эпопеи в Конгрессе США, где новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить на голосование помощь Украине и Израилю в одном пакете, как предложил Белый дом. В итоге был проголосован вариант республиканцев — с помощью только Израилю.

Тем временем обострение на Ближнем Востоке продолжается уже четыре недели. Госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз с начала вспышки конфликта отправился в Израиль, пытаясь не дать пламени войны охватить еще больше территорий.

Впрочем, попытки пригасить пожары войны, вспыхивающие тут и там всё чаще, похоже, не дают эффекта. И участились заявления о том, что Третья мировая война то ли уже идет, то ли вот-вот начнется.

Своим мнением по поводу пробуксовки с помощью Украине и вероятности Третьей мировой с "Телеграфом" поделился директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова — Приднестровье) Виталий Кулик.

"Если говорить о сложностях с выделением помощи Украине. О недавнем ультиматуме республиканцев-трампистов президенту Байдену с условиями поддержки ВСУ… Да, это осложняет поддержку нашей страны. Да, Байдену придется идти на уступки, искать точки соприкосновения. Речь идет о некой реалистичной тактике (не стратегии) военных действий. О плане войны на ближайшее время, который Пентагону и украинскому Генштабу придется сформировать не в розовых тонах, а в формате инерционных сценариев. Предусматривающих, безусловно, помощь со стороны США, в том числе боеприпасами для Украины. Показывать при этом прозрачность, а также реалистичный, понятный, воспринимаемый республиканцами коэффициент полезного действия этой помощи", — поясняет Виталий Кулик.

При этом, акцентирует он, данный ультиматум и в целом действия республиканцев в парламенте — следствие разворачивающейся в США избирательной кампании. И направлено это исключительно на усиление позиций именно Республиканской партии.

"Там есть немало внутренней политики, популизма, — уверен эксперт. — Но нам от этого не легче. Ради обеспечения двухпартийной поддержки Украине необходимо искать выходы на республиканцев-скептиков и людей, которые по духу или по взглядам похожи на группы влияния в Республиканской партии. Устанавливать контакт. Чтобы не дать усилиться откровенно украинофобской группе или находящейся на содержании у россиян. Я не люблю трампистов и всегда критиковал трампизм как явление. Но с точки зрения национальных интересов Украины — нужно искать контакт и с ними".

Комментируя разговоры об угрозе Третьей мировой, Виталий Кулик заметил, что мы уже находимся в глобальной войне.

"Мы видим ее проявления на Ближнем Востоке, в разных частях мира. В турбулентность входят те территории и континенты, где ранее не предполагалось никаких военных действий и эскалаций. Проявляются как старые, так и новые линии конфликтов. Они обостряются. Спровоцировало это не только полномасштабное вторжение россии в Украину, но и то, что остальной мир оказался не способен не допустить его и быстро прекратить. Международное право, направленные на недопущение войн инструменты — не работают. Ни ООН, ни НАТО, ни прочие организации и блоки не справляются", — констатирует эксперт.

Соответственно, продолжает он, каждый игрок, понимая, что старый миропорядок рушится, пытается решить свои задачи при помощи силы. И это размораживает все конфликты. На Кавказе, на Ближнем Востоке, в Корее, в Африке, в Юго-Восточной или Центральной Азии, в Латинской Америке. Вспыхивает и может вспыхнуть что угодно, когда угодно и где угодно, предупреждает Виталий Кулик.

"Поэтому глобальная война уже идет, — подчеркивает эксперт. — Закрывать на это глаза, делать вид, что ничего не происходит, Запад еще некоторое время может. Но игнорировать разрастающуюся мировую войну уже не получается. Следовательно — необходимо пересмотреть стратегические ориентиры и свою роль в этой глобальной войне. Можно быть жертвой (и, похоже, ЕС и США могут скатиться до такой роли), а можно защищать свои интересы — как делает тот же Израиль".

Локализовать и ликвидировать угрозы реально лишь с помощью радикальных действий, уверен Виталий Кулик. Уходить от ответа, когда агрессор наращивает наступление, нельзя. Потому что война придет тогда на ваши территории. Включая Евросоюз, предупреждает директор Центра исследований проблем гражданского общества.

"Рассуждая в стиле — давай не провоцировать россию, давайте не переходить "красные линии" — Запад может дождаться ядерных ударов. Тех самых, которых такой недальновидной политикой пытается избежать. Если Запад проявит твердость и готовность отвечать — никакого ядерного апокалипсиса не случится, — уверен эксперт. — Если же он станет отступать, неминуемо произойдет ядерный удар. Причем именно по территории коллективного Запада, а не по Украине".