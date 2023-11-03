Бути жертвою або перейти "червоні" лінії: політолог пояснив, як Заходу уникнути ядерного удару рф

Потрібні радикальні дії, адже світ уже перебуває у стані глобальної війни, вважає Віталій Кулик

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist, в якій він пояснював, як Україна може виграти війну проти росії, викликала чималий резонанс. Серед іншого вона вкотре дала зрозуміти, що Захід зволікає з наданням необхідної допомоги. Символічно, що вийшла вона на тлі епопеї в Конгресі США, де новий речник Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити на голосування допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, як запропонував Білий дім. У результаті було проголосовано варіант республіканців — за допомогою лише Ізраїлю.

Тим часом загострення на Близькому Сході триває вже чотири тижні. Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге від початку спалаху конфлікту вирушив до Ізраїлю, намагаючись не дати полум’ю війни охопити ще більше територій.

Втім, спроби пригасити пожежі війни, що все частіше спалахують тут і там, схоже, не дають ефекту. І почастішали заяви про те, що Третя світова війна чи то вже йде, чи ось-ось почнеться.

Своєю думкою з приводу пробуксовування допомоги для України та ймовірності Третьої світової з "Телеграфом" поділився директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії (у тому числі Молдова – Придністров’я) Віталій Кулик.

"Якщо говорити про складнощі з виділенням допомоги Україні. Про нещодавній ультиматум республіканців-трампістів президенту Байдену щодо умов підтримки ЗСУ… Так, це ускладнює підтримку нашої країни. Так, Байдену доведеться йти на поступки, шукати точки дотику. Йдеться про якусь реалістичну тактику (не стратегію) військових дій. Про план війни на найближчий час, який Пентагону та українському Генштабу доведеться сформувати не в рожевих тонах, а у форматі інерційних сценаріїв, які, безумовно, передбачають допомогу з боку США, зокрема боєприпасами для України. Показувати при цьому прозорість, а також реалістичний, зрозумілий коефіцієнт корисної дії цієї допомоги, який сприймуть республіканці", — пояснює Віталій Кулик.

При цьому, акцентує він, даний ультиматум і в цілому дії республіканців у парламенті — наслідок виборчої кампанії, що розгортається в США. І спрямоване це виключно на посилення позицій саме Республіканської партії.

"Там є чимало внутрішньої політики, популізму, — упевнений експерт. — Але нам від того не легше. Задля забезпечення двопартійної підтримки Україні необхідно шукати виходи на республіканців-скептиків та людей, які за духом чи поглядами схожі на групи впливу в Республіканській партії. Встановлювати контакт. Щоб не дати посилитися відверто українофобській групі чи тим, хто перебуває на утриманні росіян. Я не люблю трампістів і завжди критикував трампізм як явище. Але з погляду національних інтересів України — потрібно шукати контакт і з ними".

Коментуючи розмови про загрозу Третьої світової, Віталій Кулик зауважив, що ми вже у глобальній війні.

"Ми бачимо її прояви на Близькому Сході, в різних частинах світу. У турбулентність входять ті території та континенти, де раніше не передбачалося жодних військових дій та ескалацій. З'являються як старі, так і нові лінії конфліктів. Вони загострюються. Спровокувало це не тільки повномасштабне вторгнення росії в Україну, але й те, що решта світу виявилася не здатною не допустити його і швидко припинити. Міжнародне право, інструменти, спрямовані на недопущення воєн, — не працюють. Ні ООН, ні НАТО, ні інші організації та блоки не справляються", — констатує експерт.

Відповідно, продовжує він, кожен гравець, розуміючи, що старий світопорядок руйнується, намагається вирішити свої завдання за допомогою сили. І це розморожує усі конфлікти. На Кавказі, на Близькому Сході, у Кореї, в Африці, у Південно-Східній чи Центральній Азії, у Латинській Америці. Спалахує і може спалахнути будь-що, будь-коли і де завгодно, попереджає Віталій Кулик.

"Тому глобальна війна вже йде, — підкреслює експерт. — Закривати на це очі, вдавати, що нічого не відбувається, Захід ще деякий час може. Але ігнорувати світову війну, що розростається, вже не виходить. Отже — необхідно переглянути стратегічні орієнтири і свою роль у цій глобальній війні. Можна бути жертвою (і, схоже, ЄС і США можуть скотитися до такої ролі), а можна захищати свої інтереси — як робить той самий Ізраїль".

Локалізувати та ліквідувати загрози реально лише за допомогою радикальних дій, упевнений Віталій Кулик. Уникати відповіді, коли агресор нарощує наступ, не можна. Тому що війна тоді прийде на ваші території. Включно з Євросоюзом, попереджає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

"Міркуючи в стилі — давайте не провокувати росію, давайте не переходити "червоні лінії" — Захід може дочекатися ядерних ударів. Тих самих, яких такою недалекоглядною політикою намагається уникнути. Якщо Захід проявить твердість і готовність відповідати — жодного ядерного апокаліпсиса не станеться, — впевнений експерт. — Якщо ж він відступатиме, неминуче відбудеться ядерний удар. Причому саме по території колективного Заходу, а не по Україні".