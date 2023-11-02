Вже готують ракети? росія вийшла з Договору про заборону ядерних випробувань: що це означає?

У кремлі заявили, що рішення було ухвалено у відповідь на аналогічні дії США

Російський диктатор володимир путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У кремлі виправдалися, що таке рішення покликане "забезпечити баланс" із США, які теж не ратифікували цю угоду.

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті правової інформації. Інформацію про його підписання поширили росСМі.

Зазначається, що в рф скасували першу статтю закону "Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань" (ДВЗЯВ) і, відповідно, змінили назву (він тепер він називається просто "Про Договор…").

У середині жовтня держдума ухвалила законопроект про відкликання ратифікації договору. Вже 25 жовтня його схвалила рада федерації. Про готовність росії відкликати ратифікацію угоди, путін заявляв ще на початку місяця. Тоді російський диктатор дорікнув Америці в тому, що влада США не ратифікувала цей Договір.

Нагадаємо, що Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань у 1996 році підписали рф, Китай та США. 2000 року росія ратифікувала документ, проте США та Китай цього не зробили. При цьому обидві країни взяли зобов’язання утриматися від ядерних випробувань. У лютому 2023 року володимир путін сказав, що росія має бути готовою провести ядерні випробування у разі, якщо це зроблять США.

Паралельно з виходом росії з договору про заборону ядерних випробувань з’явилися припущення про те, що кремль планує випробувати ракету з ядерною силовою установкою з теоретичною дальністю польоту тисячі миль, або вже це робить. Таку інформацію опублікувало видання New York Times 2 листопада.

Зазначається, що згідно з проведеним аналізом, пересування літаків та транспортних засобів на базі у віддаленому арктичному регіоні росії та поряд з нею схожі з підготовкою до випробувань ракети, відомої як "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall, у 2017 та 2018 роках.

У статті йдеться про те, що американські літаки-розвідники також відстежувалися в цьому районі протягом останніх двох тижнів. Пілоти при цьому отримували оповіщення про те, що слід уникати навколишнього повітряного простору.

Виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Г. Кімбол зазначив, що зараз не ясно, чи випробовувався "Буревісник" повторно з 2019 року. Але навіть у разі успішного запуску ракети, Росії знадобиться ще кілька років для відпрацювання "оперативного розгортання".

Раніше "Телеграф" повідомив, що США провели випробування на ядерному полігоні. У путіна відреагували загрозою.