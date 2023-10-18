"Прибрав за собою": у мережі регочуть над "ядерними валізками" путіна

Президента росії супроводжувало понад десять осіб

У мережі показали відео, як володимира путіна на зустрічі в Китаї супроводжує величезна свита з так званими "ядерними валізками". У мережі згадали жарти про те, що за російським президентом прибирають екскременти і відвозять назад до рф.

Про це повідомляє Reuters. Також стало відомо, що насправді носять у "ядерній валізі".

На відео видно, як володимир путін йде у супроводі десяти чоловіків у ділових костюмах, а також двох офіцерів у формі. Останні у руках тримають валізи.

У мережі жартують про те, що свита путіна продовжує прибирати екскременти за російським диктатором, а Telegram-канал "Кремлівський пул" неоднозначно підписав відео фразою: "Є такі валізи, без яких не обходиться жодна поїздка путіна". Водночас військовий експерт Іван Матвєєв пожартував, що в Китаї путіну дадуть 20 соціальних кредитів та миску рису за те, що він прибрав за собою.

У ЗМІ давно з’явилася інформація про те, що російського диктатора у закордонних поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії. Екскременти глави росії відвозять до рф, щоб приховати інформацію про стан здоров’я глави Кремля.

Насправді "ядерна валіза" — це телефонний апарат з конференц-зв’язком "Чегет". По ньому путін може передавати інформацію не голосом, а за допомогою спеціальних шифр-символів. Вважається, що голова Генштабу та міністр оборони рф також мають такі термінали. Примітно, що "ядерні валізки" завжди носять морські офіцери, які зазвичай не трапляються на очі пресі, але цього разу щось пішло не так.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін знову зганьбився на зустрічі з високим гостем. У мережі вважають, що російському президентові настав час лікуватися.