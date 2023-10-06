"Та вас лікувати треба": путін знову зганьбився на зустрічі з високим гостем, в мережі сміються (відео)

У мережі зазначили, що путін останнім часом став часто ганьбити на публічних виступах

Російський президент знову зганьбився на публіці. Вчора він переплутав корову з кобилою, а сьогодні під час зустрічі з президентом Узбекистану подякував йому за розвиток "російсько-дагестанських" зв’язків.

Відео зустрічі двох президентів публікує ТАСС. Примітно, що на відео із зустрічі президентів це чітко чути, але у тексті на сайті Кремля обмовку відредагували.

Глава Узбекистану Шавкат Мірзієєв зустрівся з путіним у Великому Кремлівському палаці у Москві.

"Хочу вам подякувати за особисту участь у розвитку російсько-дагестанських зв’язків. Цей розвиток має хорошу динаміку, причому в усіх напрямках", — сказав путін перед десятком камер.

У розшифровці їхньої розмови на сайті Кремля обмовку замінили на зв’язок росії та Узбекистану. У мережі наголосили, що путін вже зовсім поганий і не може адекватно вести зустрічі. Коментатори припустили, що у 70-річного російського диктатора "прогресує деменція" і порадили йому лікуватися.

Нагадаємо, що вчора під час виступу на Валдаї путіна переплутав фразеологізм. Коли мова зайшла про Вірменію, російський президент сказав "чия б кобила мичала", замість "чия б корова мичала".

Крім того, у червні 2022 року на зустрічі з президентом Казахстану російський диктатор не зміг правильно вимовити його ім’я. Президент росії назвав Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва не його ім’ям, а словосполученням, яке прозвучало приблизно як "Кемежам Ішемільєвич".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін видав нову версію загибелі євгена пригожина. Російський диктатор натякнув, що керівництво ПВК "Вагнера" було під алкоголем чи наркотиками та підірвало себе гранатами.