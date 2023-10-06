"Да вас лечить нужно": путин снова опозорился на встрече с высоким гостем, в сети смеются (видео)

В сети отметили, что путин в последнее время стал часто позориться на публичных выступлениях

Российский президент снова опозорился на публике. Вчера он перепутал корову с кобылой, а сегодня во время встречи с президентом Узбекистана поблагодарил его за развитие "российско-дагестанских" связей.

Видео встречи двух президентов публикует ТАСС. Примечательно, что на видео со встречи президентов это четко слышно, но в тексте на сайте Кремля оговорку отредактировали.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с путиным в Большом Кремлевском дворце в Москве.

"Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Это развитие имеет хорошую динамику, причем по всем направлениям", — сказал путин перед десятком камер.

В расшифровке их беседы на сайте Кремля оговорку заменили на связь россии и Узбекистана. В сети отметили, что путин уже совсем плох и не может адекватно вести приемы. Комментаторы предположили, что у 70-летнего российского диктатора "прогрессирует деменция" и посоветовали ему лечиться.

Напомним, что вчера во время выступления на Валдае путина перепутал фразеологизм. Когда речь зашла об Армении, российский президент сказал "чья бы кобыла мычала", вместо "чья бы корова мычала".

Кроме того, в июне 2022 года на встрече с президентом Казахстана российский диктатор не смог правильно выговорить его имя. Президент рф назвал Касым-Жомарта Кемелевича Токаева не его именем, а словосочетанием, которое прозвучало примерно как "Кемежам Ишемильевич".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин выдал новую версию гибели евгения пригожина. Российский диктатор намекнул, что руководство ЧВК "Вагнера" было под алкоголем или наркотиками и взорвало себя гранатами.