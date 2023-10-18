"Убрал за собой": в сети хохочут над "ядерными чемоданчиками" путина

Президента рф сопровождало больше десяти человек

В сети показали видео, как владимира путина на встрече в Китае сопровождает огромная свита с так называемыми "ядерными чемоданчиками". В сети вспомнили шутки о том, что за российским президентом убирают экскременты и увозят обратно в рф.

Об этом сообщает Reuters. Также стало известно, что на самом деле носят в "ядерном чемодане".

На видео видно, как владимир путин идет в сопровождении десяти мужчин в деловых костюмах, а также двух офицеров в форме. Последние в руках держат чемоданы.

В сети шутят о том, что свита путина продолжает убирать экскременты за российским диктатором, а Telegram-канал "Кремлевский пул" неоднозначно подписал видео фразой: "Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка путина". В то же время военный эксперт Иван Матвеев пошутил, что в Китае путину дадут 20 социальных кредитов и миску риса за то, что он убрал за собой.

В СМИ давно появилась информация о том, что российского диктатора в заграничных поездках сопровождает охранник, который в туалетах собирает его мочу и фекалии. Экскременты главы рф увозят в россию, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы Кремля.

На самом же деле "ядерный чемодан" — это телефонный аппарат с конференц-связью "Чегет". По нему путин может передавать информацию не голосом, а с помощью специальных шифр-символов. Считается, что у главы Генштаба и министра обороны россии также есть такие терминалы. Примечательно, что "ядерные чемоданчики" всегда носят морские офицеры, которые обычно не попадаются на глаза прессе, но в этот раз что-то пошло не так.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин снова опозорился на встрече с высоким гостем. В сети считают, что российскому президенту пора лечиться.