Уже готовят ракеты? россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний: что это значит

В кремле заявили, что решение принято в ответ на подобные действия США

Российский диктатор владимир путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В кремле оправдались, что такое решение призвано "обеспечить баланс" с США, которые тоже не ратифицировали данное соглашение.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Информацию о его подписании распространили росСми.

Отмечается, что в россии отменили первую статью закона "Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" (ДВЗЯИ) и, соответственно, изменили название (он теперь он называется просто "О Договоре…").

В середине октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации договора. Уже 25 октября его одобрил Совет Федерации. О готовности россии отозвать ратификацию соглашения, путин заявлял еще в начале месяца. Тогда российский диктатор упрекнул Америку в том, что власти США не ратифицировали этот Договор.

Напомним, что Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в 1996 году подписали рф, Китай и США. В 2000 году россия ратифицировала документ, однако США и Китай этого не сделали. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. В феврале 2023 года Владимир Путин сказал, что Россия должна быть готова провести ядерные испытания в случае, если это сделают США.

Параллельно с выходом россии из договора о запрете ядерных испытаний, появились предположения о том, что Кремль планирует испытать ракету с ядерной силовой установкой с теоретической дальностью полета в тысячи миль. Или уже делает это. Такую информацию опубликовало издание New York Times 2 ноября.

Отмечается, что согласно проведенному анализу, передвижения самолетов и транспортных средств на базе в отдаленном арктическом регионе россии и рядом с ней схожи с подготовкой к испытаниям ракеты, известной как "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall, в 2017 и 2018 годах.

В статье говорится, что американские самолеты-разведчики также отслеживались в этом районе в течение последних двух недель. Пилоты при этом получали оповещения о том, что следует избегать близлежащего воздушного пространства.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Г. Кимбалл отметил, сейчас не ясно, испытывался ли "Буревестник" повторно с 2019 года. Но даже в случае успешного запуска ракеты, рф понадобится еще несколько лет для отработки "оперативного развертывания".

Ранее "Телеграф" сообщил, что США провели испытания на ядерном полигоне. У путина отреагировали угрозой.