Жертв будет очень много: журналисты просчитали последствия ядерного удара по Москве и Питеру

Все, что что оказалось бы в радиусе одного километра от взрыва — было бы уничтожено огненным шаром

В то время ка президент россии владимир путин регулярно пугает мир ядерным ударом, в США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу. Прогнозы гипотетические, но красноречивые.

Об этом говорится в видео к новости Newsweek. Новая бомба B61-13, которую разрабатывают в Пентагоне, может нанести российской столице существенный ущерб.

Согласно прогнозу — количество погибших в Москве могло бы достичь 311 480 человек. Еще 868 860 человек получили бы ранения.

Все, кто бы находились в радиусе 3 км от эпицентра взрыва — через месяц умерли бы. При этом 15% выживших заболеют онкологическими заболеваниями, которые в конечном итоге их также убьют. Кроме того все, что что оказалось бы в радиусе одного километра от взрыва — было бы уничтожено огненным шаром.

В Санкт Петербурге ситуация была бы даже несколько хуже, если брать человеческие жертвы. Погибнуть могли бы 360 150 человек, а получить ранения — 685 930 людей.

Министерство обороны США 27 октября заявило, что планирует продолжить создание "современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61, получившего обозначение B61-13". Решение было принято на основе Обзора ядерной политики США 2022 года. Авторы доклада указали на необходимость наращивания ядерного арсенала Штатов для сдерживания Китая и россии.

"B61-13 будет доставляться современными самолетами, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и обширных военных целей", — заявили в Пентагоне.

Как сообщал "Телеграф", 2 ноября путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В кремле оправдались, что такое решение призвано "обеспечить баланс" с США, которые тоже не ратифицировали данное соглашение.